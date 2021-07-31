Наставник "джалороссі" оцінив переїзд до Вічного міста, а також зізнався, що спосіб життя окремих гравців залишає бажати кращого.

"Рим – це історія, сила і пристрасть. Стадіо Олімпіко – фантастична арена. Що стосується життя в Італії, то не знаю, чи можна це назвати життям, адже тут доволі складно.

Моурінью дебютував на чолі Роми, розбивши суперника з рахунком 10:0

Помітив, що багато футболістів полюбляють грати у Fortnite. Це жах. Гравці можуть не спати всю ніч, граючи в це лайно. Навіть тоді, коли наступного дня у них гра", – цитує Моурінью Corriere dello Sport.

Нагадаємо, португалець замінив у Римі свого співвітчизника Паулу Фонсеку. Його команда у сезоні 2021/22 гратиме у третьому за рангом єврокубку – Лізі конференцій. У Серії А Рома стартує матчем проти Фіорентини, який запланований на 22 серпня.

Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо