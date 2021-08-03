Столичную команду в ближайшее время ждут серьезные изменения. Жозе Моуринью может потерять ряд футболистов.

Спортивный директор Ромы Тьягу Пинту работает, не покладая рук. Впереди у португальца сложная задача – найти средства на усиление команды Жозе Моуринью. Ради этого "джалоросси" настроены избавиться от ряда игроков.

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В списке "на выход" оказались сразу 23 футболиста. Правда, с учетом молодежной команды, которая тоже потеряет нескольких исполнителей, а также тех, кто вернулся из аренды. Среди тех, кто находится на контракте в первой команде, отчаянно ищут новые клубы Хавьеру Пасторе, Стивену Н'Зонзи, Алессандро Флоренци, Федерико Фасио, Анте Чоричу, Педро Родригесу, Давиде Сантону, Робину Ольсену и Уильяму Бианда.

Указанные 9 игроков получают 36,7 (!) млн евро в год, что является колоссальной суммой для любого клуба, не говоря уже о Роме. Соответственно, продажа этих футболистов (в крайнем случае хотя бы аренда) сейчас является приоритетом, информирует Corriere dello Sport.

К слову, новый сезон Серии А Рома начнет 22 августа матчем против Фиорентины.

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