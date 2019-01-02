Рома відхилила пропозицію Арсенала щодо трансферу Ундера – перехід може відбутись влітку

Півзахисник Роми Дженгіз Ундер залишиться в римському клубі, принаймні, до кінця сезону.

Керівництво Роми відхилило пропозицію Арсенала у 60 млн євро щодо півзахисника Дженгіза Ундера, повідомляє calciomercato з посиланням на турецькі ЗМІ.

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В послугах Ундера зацікавлені Ліверпуль, Манчестер Юнайтед та Баварія. Зважаючи на такий інтерес, Рома хоче повернутись до продажу гравця влітку, коли від усіх клубів надійдуть запити щодо турка.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація про інтерес "вовків" до лідера Динамо Віктора Циганкова, який може стати гідною заміною Ундеру в схемі римського клубу.

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