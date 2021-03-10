"Чи змінюватиму схему на Рому? Щоб змінити гру, не обов’язково змінювати схему. Не варто забувати, що це лише стартова розстановка, а футболісти виконують різні завдання. У нас є план. Постараємося прорвати зони, пройти до воріт Роми. Команда вийде на поле, щоб здобути хороший результат перед матчем-відповіддю.

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Паулу Фонсека залишив для мене фантастичних гравців, фантастичну команду, яка бореться за титули, яка завоювала прихильність численних фанів. Коли з клубу йде такий тренер, неодмінно складається відчуття, що всі сумують за ним.

Головне на завтра – виконати стратегію на окремо взятий матч. Завтра лише перша частина протистояння, не все вирішиться завтра. Постараємося атакувати необхідні зони попереду, щоб забити супернику, і завдяки хорошій організації оборони не пускати Рому до своїх воріт. Ми знаємо, чого ми хочемо і чого хоче Рома. Ми зустрічаємося з кандидатом на чвертьфінал Ліги Європи. Десь важливо гнути свою лінію, десь важливо підлаштуватися під рішення суперника. Думаю, між нами буде дисциплінована тактична війна.

Команди ростуть від сезону до сезону. Я вірю, що самовіддача допомагає. Якщо щодня активно працювати, прогрес обов’язковий. Звичайно, будуть негативні ситуації, але глобально це несе вдосконалення.

Важливість вболівальників? Навіть у найважчих наших матчах (проти Аталанти, на Етіхаді) присутність фанів дуже допомагає, створює атмосферу. Нехай навіть простий гул. Дуже сподіваюся, що вболівальники наступного тижня заповнять Олімпійський і підтримають нас", – сказав португалець на прес-конференції.

"Ми до кожної гри детально розбираємо суперників: фланги, зони, сектори. Абсолютно все. В ігровому плані ми знаємо про Рому все те саме, що Фонсека знає про Шахтар. Чого не знаємо – це менталітету: як команда реагує на невдачі, як футболісти реагують на помилки партнерів. Можливо, тут у Паулу є перевага. Він знає ментальність наших гравців. Чи вирішальний це фактор? Не думаю. Головне – як футболісти виконують свої завдання на полі. Я впевнений у своїх підопічних. Я їм завжди кажу, що ми можемо обіграти будь-якого суперника", – відповів Каштру на запитання Футбол 24.

Нагадаємо, вже завтра, 11 березня, Рома прийматиме Шахтар в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Стартовий свисток на Стадіо Оліміпко пролунає о 22:00 за Києвом. Матч відповідь відбудеться рівно за тиждень у Києві.

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