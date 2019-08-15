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Рома продовжила контракт Дзаньйоло, піднявши йому зарплату у 3,5 рази

06:00 180 Читать на русском
Рома продовжила контракт Дзаньйоло, піднявши йому зарплату у 3,5 рази
Ніколо Дзаньоло / фото із соцмереж

Італійський півзахисник Ніколо Дзаньоло підписав новий контракт з Ромою.

Нова угода Дзаньйоло з "вовками" розрахована до 30 червня 2024 року, повідомляє прес-служба римського клубу.

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Зарплата 20-річного футболіста виросла з 700 тис. євро на рік до 2,5 млн, повідомляє Football-Italia.

Дзаньйоло перейшов в Рому рік тому з Інтера. Італійський хавбек провів 27 матчів в минулому сезоні Серії А, забив 4 голи і віддав 2 результативні передачі.

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Італія Рома Рома Відеоновини Ніколо Дзаньйоло Ніколо Дзаньйоло
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