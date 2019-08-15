Рома продлила контракт Дзаньоло, подняв ему зарплату в 3,5 раза

Итальянский полузащитник Николо Дзаньоло подписал новый контракт с Ромой.

Новое соглашение Дзаньоло с "волками" рассчитано до 30 июня 2024, сообщает пресс-служба римского клуба.

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Зарплата 20-летнего футболиста выросла с 700 тыс. евро в год до 2,5 млн, сообщает Football-Italia.

Дзаньоло перешел в Рому год назад из Интера. Итальянский хавбек провел 27 матчей в прошлом сезоне Серии А, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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