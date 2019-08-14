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Галатасарай офіційно оголосив про перехід Н'Зонзі

21:31 159 Читать на русском
Галатасарай офіційно оголосив про перехід Н'Зонзі
Стівен Н'Зонзі / фото із соцмереж

Півзахисник збірної Франції Стівен Н'Зонзі продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

Н'Зонзі виступатиме за Галатасарай на правах орнеди з італійської Роми, повідомляє офіційний сайт турецького клубу.

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Наразі про деталі угоди між клубами або з гравцем нічого не повідомляється.

У сезоні 2018/19 Стівен Н'Зонзі провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Раніше він виступав за рідний Ам'єн, а також англійські Блекберн і Сток Сіті.

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Теги
Туреччина Стівен Н'Зонзі Стівен Н'Зонзі Рома Рома Галатасарай Галатасарай
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