Донеччани перед стартом сезону 2022/23 проведуть спаринг зі ще одним іменитим клубом – Ромою.

Товариський матч українського та італійського грандів відбудеться у неділю, 7 серпня. Зустріч розпочнеться о 21:45, інформує пресслужба римлян.

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Двобій прийматиме Стадіо Олімпіко. Для Роми це буде перший домашній спаринг у міжсезоння. Квитки для власників сезонного абонемента вже є у продажі, решта фанатів зможе придбати їх з понеділка, 25 липня.

Зауважимо, Шахтар до поєдинку з підопічними Жозе Моурінью ще проведе контрольні зустрічі з Фортуною (сьогодні) та Аяксом (26 липня). Новий сезон УПЛ стартує наприкінці серпня.

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