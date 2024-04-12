Джанлука Манчіні став головним героєм римських тіфозі останнього тижня. Після переможного голу у ворота Лаціо він відсвяткував успіх у дербі за допомогою прапора, на якому Лаціо був зображений у вигляді щура. Дисциплінарний комітет оштрафував Манчіні за цю неспортивну поведінку, але вболівальники Роми зголосилися заплатити за нього штраф у розмірі 5 тисяч євро – і зібрали потрібну суму. Джанлука відмовився від цих грошей і попросив фанатів перерахувати кошти на благодійність. Одним словом, весь минулий тиждень в столиці країни захисника збірної Італії прирівняли ледь не до бога.

Ліга Європи: Рома здолала Мілан у гостях – Манчіні знову став головним героєм

На Сан-Сіро Манчіні знову забив головою після навісу з кутового! І знову цей гол виявився єдиним і переможним. Джанлука не тільки здорово проявляє себе в атаці, а й справляється зі своїми безпосередніми функціями в обороні – вперше з жовтня 2017 року Рома зіграла "на нуль" чотири матчі поспіль. Щоправда, на останніх хвилинах зустрічі Олів'є Жиру відверто пробачив римлян – чемпіон світу 2018 року з дуже вигідної позиції пробив вище воріт.