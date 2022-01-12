Рома орендувала Олівейру в Порту до кінця нинішнього сезону з правом подальшого викупу контракту, повідомляє офіційний сайт римського клубу.

Рома оголосила про трансфер півзахисника Арсенала

"Неймовірно перебувати тут, у цьому чудовому клубі. Рома завжди проявляла до мене реальний інтерес, і тепер я хочу спробувати допомогти команді досягти всіх її цілей. Я впевнений, що мої нові товариші по команді теж допоможуть мені продовжувати вдосконалюватися", – сказав Олівейра.

Сержіу Олівейра – вихованець Порту, але встиг добряче поїздити по орендах, перш ніж стати важливим гравцем драконів. У нинішньому сезоні 29-річний португалець зіграв 24 матчі на клубному рівні, у яких забив 5 голів та віддав асист. За підсумками минулого сезону Ліги чемпіонів Олівейра потрапив у символічну збірну турніру.

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