Рома арендовала Оливейру у Порту до конца нынешнего сезона с правом дальнейшего выкупа контракта, сообщает официальный сайт римского клуба.

Рома объявила о трансфере полузащитника Арсенала

"Невероятно находиться здесь, в этом замечательном клубе. Рома всегда проявляла ко мне реальный интерес, и теперь я хочу попытаться помочь команде достичь всех ее целей. Я уверен, что мои новые товарищи по команде тоже помогут мне продолжать совершенствоваться", – сказал Оливейра.

Сержиу Оливейра – воспитанник Порту, но успел много поездить по арендам, прежде чем стать важным игроком "драконов". В нынешнем сезоне 29-летний португалец сыграл 24 матча на клубном уровне, в которых забил 5 голов и отдал ассист. По итогам прошлого сезона Лиги чемпионов Оливейра попал в символическую сборную турнира.

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