"Знаю поточну ситуацію": Тотті оцінив потенційний перехід Роналду в Рому
Легенда "вовків" Франческо Тотті висловився щодо інформації ЗМІ про можливий трансфер Кріштіану Роналду.
"Чесно кажучи, ніколи не вірив у це, адже знаю поточну ситуацію. Але якби це виявилося правдою, було б чудово, фанати Роми були б у захваті", – цитує Тотті Football Italia з посиланням на етер Sky Sport Italia.
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Преса напередодні заявила, що Роналду готовий покинути Манчестер Юнайтед і перейти в інший клуб лише за умови, якщо він виступатиме у Лізі чемпіонів. Рома ж у сезоні 2022/23, як і МЮ, гратиме в Лізі Європи.
У минулій кампанії Кріштіану провів за Ман Юнайтед 38 поєдинків у всіх турнірах, відзначившись 24 голами й 3 результативними передачами.
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