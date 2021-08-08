Рома придбала уругвайського оборонця Матіаса Вінью, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Бразильский Палмейрас отримав за 23-річного гравця близько 13 млн євро. Матіас грає зазвичай на лівому фланзі оборони і повинен у Ромі замінити Леонардо Спінаццолу, який через важку травму вибув на півроку.

Нагадаємо, у минулому сезоні Серії А римляни фінішували 7-ми та отримали місце у Лізі конференцій. Новий розіграш чемпіонату Італії Рома розпочне матчем проти Фіорентини 22 серпня.

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