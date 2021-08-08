Рома приобрела уругвайского защитника Матиаса Винью, сообщает официальный сайт клуба.

"Они могут не спать всю ночь, играя в это дерьмо": Моуринью возмущен образом жизни футболистов

Бразильский Палмейрас получил за 23-летнего игрока около 13 млн евро. Матиас играет обычно на левом фланге обороны и должен в Роме заменить Леонардо Спинаццолу, который из-за тяжелой травмы выбыл на полгода.

Напомним, в прошлом сезоне Серии А римляне финишировали 7-ми и получили место в Лиге конференций. Новый розыгрыш чемпионата Италии Рома начнет матчем против Фиорентины 22 августа.

Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо