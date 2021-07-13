Воротар Вулверхемптона Руй Патрісіу спробує свої сили у чемпіонаті Італії.

Руй Патрісіу підписав контаркт з Ромою, повідомляє офіційний сайт "вовків".

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Деталі співпраці між 33-річним португальцем та римським клубом не розголошуються. За інформацією ЗМІ, Вулверхемптон отримав за свого воротаря 11 млн євро.

На Євро-2020 Руй був основним голкіпером збірної Португалії. У минулому сезоні АПЛ Патрісіу провів 37 матчів, в яких пропустив 50 голів. Нагадаємо, нещодавно римський клуб очолив співвітчизник Руя – Жозе Моурінью.

Рома завершила минулий розіграш Серії А на 7-й сходинці та виборола право зіграти у Лізі конференцій.

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