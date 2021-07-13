Вратарь Вулверхэмптона Руй Патрисиу попробует свои силы в чемпионате Италии.

Руй Патрисиу подписал контаркт с Ромой, сообщает официальный сайт "волков".

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Детали сотрудничества между 33-летним португальцем и римским клубом не разглашаются. По информации СМИ, Вулверхэмптон получил за своего вратаря 11 млн евро.

На Евро-2020 Руй был основным голкипером сборной Португалии. В прошлом сезоне АПЛ Патрисиу провел 37 матчей, в которых пропустил 50 голов. Напомним, недавно римский клуб возглавил соотечественник Руя – Жозе Моуринью.

Рома завершила прошлый розыгрыш Серии А на 7-й строчке и завоевала право сыграть в Лиге конференций.

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