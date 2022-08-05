Черговим зірковим новачком Роми став Джорджініо Вейналдум. "Вовки" орендували гравця ПСЖ на один сезон з правом подальшого викупу, про що повідомили на своєму офіційному сайті.

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До слова 31-річний нідерландець став п'ятим новачком в команді Жозе Моурінью. Цього літа до Роми вже приєдналися Пауло Дибала, Неманья Матіч, Міле Свілар та Зекі Челік. Цікаво, що у цьому списку турецький захисник залишається єдиним, за кого клубу довелося платити гроші.

Нагадаємо, Вейналдум перебрався у ПСЖ рік тому на правах вільного агента, але не зумів стати важливим гравцем для парижан. У минулому сезоні хавбек сумарно провів 38 матчів на клубному рівні (1 гол, 3 асисти).

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