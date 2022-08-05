Очередным звездным новичком Ромы стал Джорджиньо Вейналдум. "Волки" арендовали игрока ПСЖ на один сезон с правом дальнейшего выкупа, о чем сообщили на своем официальном сайте.

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К слову, 31-летний нидерландец стал пятым новичком в команде Жозе Моуринью. Этим летом к Роме уже присоединились Пауло Дибала, Неманья Матич, Миле Свилар и Зеки Челик. Интересно, что в этом списке турецкий защитник остается единственным, за кого клубу пришлось платить деньги.

Напомним, Вейналдум перебрался в ПСЖ год назад на правах свободного агента, но не смог стать важным игроком для парижан. В прошлом сезоне хавбек суммарно провел 38 матчей на клубном уровне (1 гол, 3 ассиста).

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