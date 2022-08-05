Під час товариського матчу між Ромою та Шахтарем трибуни Стадіо Олімпіко будуть заповненими.

Рома – Шахтар: італійці розкупили усі квитки за два дні до благодійного матчу

Поєдинок проти донеччан викликав неабиякий ажіотаж серед тіфозі Роми. Матч відбудеться через два дні (7 серпня), а квитків на цю гру в продажу не залишилося, повідомляє офіційний сайт Роми.

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На трибунах римського Стадіо Олімпіко буде понад 65 тисяч уболівальників. Рома просить приходити завчасно, щоб уникнути тисняви на входах. Стартовий свисток пролунає о 21:45.

Зауважимо, що матч проти Шахтаря стане для "вовків" першим на своєму стадіоні з минулого сезону. Прихильники Роми очікують побачити на полі зіркового новачка команди – Пауло Дибалу.

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