toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
АСТАНА - ДИНАМО КИЕВ ВОРСКЛА - АРСЕНАЛ ЛИГА ЕВРОПЫ

Рома нацелилась на защитника Шальке Настасича

16:41 5 Читати українською
Рома нацелилась на защитника Шальке Настасича
Матея Настасич / Фото Reuters

Защитник Шальке Матея Настасич может продолжить карьеру в Серии А.

Руководство Ромы во главе со спортивным директором Рамоном Мончи намерены усилить защитное звено римского клуба.

Шальке в кризисной ситуации и без Коноплянки забил больше всего голов под руководством Тедеско

Выбор итальянского клуба упал на защитника Шальке Матея Настасича, сообщает издание corrieredellosport.

Переход может состояться уже во время зимнего трансферного окна.

Напомним, защитник перешел в Шальке с Манчестер Сити в 2015 году. В текущем сезоне Бундеслиги он провел 8 матчей, однако результативными действиями не отметился.

Теги
Рамон Мончи Германия Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Рома Рома Шальке Шальке Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Матея Настасич Матея Настасич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
41
мин
Фортуна
21:30
Майнц
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук