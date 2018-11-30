Рома нацелилась на защитника Шальке Настасича

Защитник Шальке Матея Настасич может продолжить карьеру в Серии А.

Руководство Ромы во главе со спортивным директором Рамоном Мончи намерены усилить защитное звено римского клуба.

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Выбор итальянского клуба упал на защитника Шальке Матея Настасича, сообщает издание corrieredellosport.

Переход может состояться уже во время зимнего трансферного окна.

Напомним, защитник перешел в Шальке с Манчестер Сити в 2015 году. В текущем сезоне Бундеслиги он провел 8 матчей, однако результативными действиями не отметился.