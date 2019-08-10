Фонсека розповів про майбутні трансфери Роми – підсилення захисту, боротьба за Ікарді і доля Джеко

Португальський наставник "вовків" оцінив перспективи клубу на трансферному ринку.

"Джеко почне товариський матч проти Реала в стартовому складі. Він як і раніше є нашим гравцем, я цілком на нього розраховую і не відволікаюся на трансферні чутки.

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Мауро Ікарді – прекрасний футболіст, але про гравців інших команд я не говоритиму. Ми працюємо над терміновим придбанням ще одного центрального захисника, оскільки у нас їх всього три", – розповів Фонсека у коменатрі Sky Sport Italia.

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Нагадаємо, 46-річний фахівець очолив Рому цього літа після трьох сезонів роботи в донецькому Шахтарі.