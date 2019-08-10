toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО - ШАХТАР ВЕСТ ХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Фонсека розповів про майбутні трансфери Роми – підсилення захисту, боротьба за Ікарді і доля Джеко

19:12 229 Читать на русском
Фонсека розповів про майбутні трансфери Роми – підсилення захисту, боротьба за Ікарді і доля Джеко
Паулу Фонсека / Рома

Португальський наставник "вовків" оцінив перспективи клубу на трансферному ринку.

"Джеко почне товариський матч проти Реала в стартовому складі. Він як і раніше є нашим гравцем, я цілком на нього розраховую і не відволікаюся на трансферні чутки.

Манчестер Юнайтед намагається позбутись Санчеса – чилійця хочуть відправити в Серію А

Мауро Ікарді – прекрасний футболіст, але про гравців інших команд я не говоритиму. Ми працюємо над терміновим придбанням ще одного центрального захисника, оскільки у нас їх всього три", – розповів Фонсека у коменатрі Sky Sport Italia.

Рома хоче обміняти Джеко на Ікарді з доплатою, – ЗМІ

Нагадаємо, 46-річний фахівець очолив Рому цього літа після трьох сезонів роботи в донецькому Шахтарі.

blog_ava
Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ – як це було
19:04
5367
Теги
Італія Трансфери Паулу Фонсека Паулу Фонсека Едін Джеко Едін Джеко Мауро Ікарді Мауро Ікарді Рома Рома
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
11
хв
Ньюкасл
16:00
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук