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Рома може орендувати Факундо Феррейру

18:41 782 Читать на русском
Рома може орендувати Факундо Феррейру
Факундо Феррейра / AS

Нападник Еспаньйола Факундо Феррейра може приєднатись до римської Роми на правах оренди.

У пошуках форварда Рома звернула увагу на екс-"гірника" Факундо Феррейру, повідомляє Corriere dello Sport.

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Зазначається, що римляни хочуть збільшити варіативність в атаці, адже через травму Калініча Едін Джеко є безальтернативним на позиції нападника. Окрім аргентинця "вовки" розглядають можливість підписання Мойзе Кіна та Харіса Сеферовіча.

До слова, Факундо Феррейра провів 16 матчів у поточному сезоні за Еспаньйол, записавши до свого активу 8 голів та гольовою передачею.

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