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Капітанська пов’язка тисне на мене, – Джеко ностальгує за Тотті і Де Россі

06:00 64 Читать на русском
Капітанська пов’язка тисне на мене, – Джеко ностальгує за Тотті і Де Россі
Едін Джеко / Фото з відкритих джерел

Нападник Роми Едін Джеко зізнався, що відхід легенд римського клубу Франческо Тотті і Даніеле Де Россі сильно позначився на команді.

"Рома щось втратила. Тотті і Де Россі були особистостями як на полі, так і за його межами. Тепер ми разом з Фасіо, Коларовим, Флоренці і Міранте керуємо молодими гравцями і представляємо команду. Капітанська пов'язка тисне на мене. Раніше її носили такі гравці, як Тотті і Де Россі. Але я готовий бути капітаном", – наводить слова Джеко видання La Stampa.

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Нагадаємо, Франческо Тотті захищав кольори римського клубу протягом 25 років – з 1992 по 2017 рік. Після закінчення кар’єри гравця він був призначений на посаду директора клубу. У червні 2019 року Тотті залишив цю посаду і покинув Рому. Де Россі грав за Рому з 2002 по 2019 рік, а після цього перейшов в аргентинський клуб Бока Хуніорс.

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