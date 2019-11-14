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Рома может арендовать Факундо Феррейру

18:41 42 Читати українською
Рома может арендовать Факундо Феррейру
Факундо Феррейра / AS

Нападающий Эспаньола Факундо Феррейра может присоединиться к римской Роме на правах аренды.

В поисках форварда Рома обратила внимание на экс-"горняка" Факундо Феррейру, сообщает Corriere dello Sport.

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Отмечается, что римляне хотят увеличить вариативность в атаке, ведь из-за травмы Калинича Эдин Джеко является безальтернативным на позиции нападающего. Кроме аргентинца, "волки" рассматривают возможность подписания Мойзе Кина и Хариса Сеферовича.

К слову, Фаукндо Феррейра провел 16 матчей в текущем сезоне за Эспаньол, записав в свой актив 8 голов и голевой передачей.

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