Голкіпер Реала Андрій Лунін вже у наступному сезоні може змінити не лише команду, а й чемпіонат.

Після переїзду в Мадрид воротар збірної України був або ж дублером Тібо Куртуа, або виступав за інші іспанські клуби на правах оренди. Влітку у Луніна може з'явитися шанс покинути Піренеї.

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За інформацією Fichajes.net, 24-річний українець став однією з головних трансферних цілей для Жозе Моурінью. Хоча португальця пов'язують з переїздом до ПСЖ, сам він активно працює над формуванням складу Роми на наступний сезон.

Зазначається, що Моурінью бачить у Луніна потенціал замінити Руя Патрісіу і стати основним голкіпером римлян. "Джалороссі" усвідомлюють, що здійснити цей перехід буде нелегко. Клуб розглядає два варіанти – оренда або повноцінний трансфер, за який доведеться заплатити близько 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, контракт Андрія з Реалом чинний до літа 2024 року. Останнім часом все частіше з'являються чутки, що Лунін може покинути мадридський гранд заради ігрової практики.

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