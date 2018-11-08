Рома хоче віддати Шика в оренду

У послугах чеського форварда зацікавлені вже три клуби Серії А.

Чеський нападник Роми Патрік Шик взимку може змінити клуб, повідомляє Calciomercato.

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Спортивний директор Роми Рамон Мончі готовий відпустити 22-річного форварда в оренду, оскільки той отримує мало ігрового часу.

У послугах Шика вже зацікавлені Болонья, Парма та Удінезе.

У поточному сезоні форвард провів 5 матчів в серії А, в яких не відзначився результативними діями.