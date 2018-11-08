Рома хоче віддати Шика в оренду

Збірна України — 16:28 1084
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Україна – Туреччина: ФФУ назвала причини перенесення поєдинку до Анталії
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Лунін може покинути Леганес взимку – Реал визначився з майбутнім українцяІспанія — 15:48 4787
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Терім попросив відпустити Коноплянку в Галатасарай – Тедеско пообіцяв подумати, – ЗМІТуреччина — 15:26 1788
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"Кашшаї не виправити! Клоун!" або З українськими арбітрами не все так погано: реакція соцмереж на матч Ман Сіті – ШахтарЛіга чемпіонів — 13:55 3503
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"Я хоч і угорець, але побив би Кашшаї". Йожеф Сабо – про катастрофічну поразку Шахтаря від Ман Сіті і "прохідний двір"Ліга чемпіонів — 13:00 5139
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