Аргентинець зможе вимагати у Роми підвищення зарплати, якщо іноземний клуб захоче заплатити за нього 20 мільйонів євро.

Минулого літа Пауло Дибала приєднався до Роми на правах вільного агента і підписав трирічний контракт, який передбачає клаусулу. Сума відступних у розмірі 20 мільйонів євро дійсна лише для закордонних клубів, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Згідно з джерелом, Дибала матиме право вимагати підвищення зарплати в тому випадку, якщо закордонний клуб звернеться до Роми з пропозицією заплатити 20 мільйонів євро за аргентинця. Якщо "джаллороссі" погодяться підвищити Дибалі зарплату, пункт про клаусулу автоматично буде анульований.

Нині Дибала заробляє у Ромі 6 мільйонів євро за сезон.

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