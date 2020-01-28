toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО - КАЙРАТ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Рома хоче повернути Ель-Шаараві з Китаю на заміну травмованому Дзаньйоло

14:54 312 Читать на русском
Рома хоче повернути Ель-Шаараві з Китаю на заміну травмованому Дзаньйоло
Стефан Ель-Шаараві / Sportmediaset

Римський клуб розглядає варіант з підписанням нападника Шанхай Шеньхуа Стефана Ель-Шаараві.

27-річний футболіст у липні минулого року підписав 3-річний контракт із китайським клубом. Рома заробила на трансфері 20 млн євро. Тепер "вовки" планують повернути гравця, який повинен замінити травмованого Ніколо Дзаньйоло, інформує Football Italia.

Рома підписала одноклубника Маліновського

Нагадаємо, що Ель-Шаараві виступав за Рому з 2015 по 2019 рік. У минулому сезоні він забив 11 голів у 23 матчах Серії А.

До слова, римляни наразі посідають 4 місце у турнірній таблиці Серії А. У боротьбі за зону Ліги чемпіонів команда Фонсеки на одне очко випереджає Аталанту.

Рома не дотиснула Лаціо у римському дербі – "травмований" Фонсека перервав переможну серію Індзагі

blog_ava
Динамо – Кайрат: онлайн-трансляція матчу – кияни грають проти екс-динамівця
10:55
4439
Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Італія Стефан Ель-Шаараві Стефан Ель-Шаараві Рома Рома
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
28
хв
Астон Вілла
21:45
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук