Рома хоче повернути Ель-Шаараві з Китаю на заміну травмованому Дзаньйоло

Римський клуб розглядає варіант з підписанням нападника Шанхай Шеньхуа Стефана Ель-Шаараві.

27-річний футболіст у липні минулого року підписав 3-річний контракт із китайським клубом. Рома заробила на трансфері 20 млн євро. Тепер "вовки" планують повернути гравця, який повинен замінити травмованого Ніколо Дзаньйоло, інформує Football Italia.

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Нагадаємо, що Ель-Шаараві виступав за Рому з 2015 по 2019 рік. У минулому сезоні він забив 11 голів у 23 матчах Серії А.

До слова, римляни наразі посідають 4 місце у турнірній таблиці Серії А. У боротьбі за зону Ліги чемпіонів команда Фонсеки на одне очко випереджає Аталанту.

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