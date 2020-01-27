Рома підписала одноклубника Маліновського

Захисник Аталанти Роджер Ібаньєс на правах оренди перебрався у Рому.

Римляни на своєму офіційному сайті оголосили про перехід 21-річного бразильця.

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Оренда Ібаньєса розрахована на 18 місяців з правом викупу за 8 мільйонів євро, ще 2 мільйони передбачені можливими бонусами. Новачок "вовків" виступатиме під номером 41. Рік тому Аталанта заплатила бразильському Флуміненсе за оборонця 4 млн євро.

У поточному сезоні Ібаньєс вийшов на поле в офіційному матчі лише раз – він зіграв 19 хвилин проти Шахтаря у 6 турі Ліги чемпіонів.

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