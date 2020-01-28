Рома хочет вернуть Эль-Шаарави из Китая на замену травмированному Дзаньоло

Римский клуб рассматривает вариант с подписанием нападающего Шанхай Шэньхуа Стефана Эль-Шаарави.

27-летний футболист в июле прошлого года подписал 3-летний контракт с китайским клубом. Рома заработала на трансфере 20 млн евро. Теперь "волки" планируют вернуть игрока, который должен заменить травмированного Николо Дзаньоло, информирует Football Italia.

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Напомним, что Эль-Шаарави выступал за Рому с 2015 по 2019 год. В прошлом сезоне он забил 11 голов в 23 матчах Серии А.

К слову, римляне пока занимают 4 место в турнирной таблице Серии А. В борьбе за зону Лиги чемпионов команда Фонсеки на одно очко опережает Аталанту.

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