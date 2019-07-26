Рома хоче обміняти Джеко на Ікарді з доплатою, – ЗМІ

Італійська Рома запропонувала міланському Інтеру обмін зірковими форвардами.

"Вовки" прагнуть переконати міланців у доцільності обміну Джеко на Ікарді, повідомляє La Repubblica.

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За інформацією видання, Рома також готова віддати 30 млн євро додатково. Римляни хочуть скористатися зайнятістю на трансферному ринку інших претендентів на Ікарді – Ювентуса та Наполі, щоб підписати опального аргентинця. Крім того, в угоду буде включений боснійський форвард, за яким давно полює новий тренер Інтера Антоніо Конте.

Перепоною на шляху трансферу може стати сам аргентинський нападник – раніше повідомлялося, що Мауро Ікарді готовий до останнього чекати на пропозицію Ювентуса, а другим його пріоритетом є Наполі.

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