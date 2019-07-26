Рома хочет обменять Джеко на Икарди с доплатой, – СМИ

Итальянская Рома предложила миланскому Интеру обмен звездными форвардами.

"Волки" стремятся убедить миланцев в целесообразности обмена Джеко на Икарди, сообщает La Repubblica.

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По информации издания, Рома также готова заплатить 30 млн евро дополнительно. Римляне хотят воспользоваться занятостью на трансферном рынке других претендентов на Икарди – Ювентуса и Наполи, чтобы подписать опального аргентинца. Кроме того, в соглашение будет включен боснийский форвард, за которым давно охотится новый тренер Интера Антонио Конте.

Преградой на пути трансфера может стать сам аргентинский нападающий – ранее сообщалось, что Мауро Икарди готов до последнего ждать предложение Ювентуса, а вторым его приоритетом является Наполи.

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