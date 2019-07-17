Ікарді готовий до останнього чекати на пропозицію Ювентуса

Форвард міланського Інтера Мауро Ікарді віддає перевагу трансферу до туринського Ювентуса над переходом у Наполі.

Аргентинський нападник встановив дедлайн для пропозиції від "Старої синьйори", повідомляє Sportmediaset.

"Ікарді та Ванда Нара бісять мене", – Максі Лопес різко висловився щодо колишньої дружини та форварда Інтера

Ікарді чекатиме до 10 серпня і поки не розглядатиме інших варіантів трансферу. Якщо представники Юве не вийдуть на 26-річного форварда, то він може перейти в Наполі.

Ці плани, однак, може зірвати керівництво "нерадзуррі". Боси Інтера не планують підсилювати склад основного конкурента в боротьбі за Скудетто, тому готові надати знижку Наполі при купівлі Ікарді. За інформацією видання, "партенопейці" зможуть придбати опального аргентинця за 70 млн євро. Натомість туринцям доведеться викласти за нього не менше 80 млн.

Ікарді погрожує Інтеру після відсторонення від тренувань разом з командою

Конфлікт Мауро Ікарді з Інтером триває від зими. Спочатку сторони не могли дійти згоди щодо підписання нового контракту. Пізніше керманич міланців Антоніо Конте заявив, що форвард не входить у його плани.