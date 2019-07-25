Рома розпочала перемовини з Мораєсом

Форварда Шахтаря та збірної України Жуніор Мораєс має шанс знову воз'єднатись з екс-тренером "гірників" Паулу Фонсекою.

Представники Роми ведуть активні перемовини з Жуніором Мораєсом щодо переходу натуралізованого бразильця в італійський клуб, повідомляє globoesporte.

Мораєс потрапив до сфери інтересів Роми та Інтера, – ЗМІ

На трансфері особисто наполягає наставник римлян Паулу Фонсека, який останній сезон провів разом із Жуніором в Шахтарі.

Основним пріоритетом для "вовків" залишається нападник Ювентуса Гонсало Ігуаїн. За інформацією джерела, переїзд аргентинця в Рим виглядає малоймовірним.

В минулому сезоні УПЛ Мораєс провів 27 матчів, в яких відзначився 19-ма голами, що дозволило йому стати найкращим бомбардиром турніру.

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