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Рома розпочала перемовини з Мораєсом

13:20 1649 Читать на русском
Рома розпочала перемовини з Мораєсом
Жуніор Мораєс / Фото ФК Шахтар

Форварда Шахтаря та збірної України Жуніор Мораєс має шанс знову воз'єднатись з екс-тренером "гірників" Паулу Фонсекою.

Представники Роми ведуть активні перемовини з Жуніором Мораєсом щодо переходу натуралізованого бразильця в італійський клуб, повідомляє globoesporte.

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На трансфері особисто наполягає наставник римлян Паулу Фонсека, який останній сезон провів разом із Жуніором в Шахтарі.

Основним пріоритетом для "вовків" залишається нападник Ювентуса Гонсало Ігуаїн. За інформацією джерела, переїзд аргентинця в Рим виглядає малоймовірним.

В минулому сезоні УПЛ Мораєс провів 27 матчів, в яких відзначився 19-ма голами, що дозволило йому стати найкращим бомбардиром турніру.

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Трансфери Італія Шахтар Шахтар Рома Рома Паулу Фонсека Паулу Фонсека Головне Трансфери Чемпіонату Італії Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс
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