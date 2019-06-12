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Рома Фонсеки відмовилася від участі в Міжнародному кубку чемпіонів – відома причина

12 червня 23:32 318 Читать на русском
Рома Фонсеки відмовилася від участі в Міжнародному кубку чемпіонів – відома причина
Рома Фонсеки відмовилася від участі в Міжнародному кубку чемпіонів – відома причина / ФК Рома

Італійська Рома не братиме участі в традиційному Міжнародному кубку чемпіонів, запланованому на другу половину липня.

"Вовки" не зіграють у цьогорічному МКЧ через ранній старт у єврокубках, повідомляє офіційний сайт клубу.

Фонсека офіційно очолив Рому

Рома повинна була зіграти 3 матчі в рамках товариського турніру, останній із яких мав відбутися 24 липня. Але вже 25-го римляни стартують у кваліфікації Ліги Європи. Через це Рома відмовилася від участі в Міжнародному кубку чемпіонів.

Нагадаємо, що римляни призначили головним тренером екс-керманича донецького Шахтаря Паулу Фонсеку. Португальський фахівець не проти підписати кількох своїх колишніх підопічних, серед яких Тайсон і Степаненко.

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Теги
Італія Рома Рома Міжсезонні збори
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