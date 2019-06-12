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Рома Фонсеки отказалась от участия в Международном кубке чемпионов – известна причина

12 июня 23:32 70 Читати українською
Рома Фонсеки отказалась от участия в Международном кубке чемпионов – известна причина
Рома Фонсеки отказалась от участия в Международном кубке чемпионов – известна причина / ФК Рома

Итальянская Рома не будет участвовать в традиционном Международном кубке чемпионов, запланированном на вторую половину июля.

"Волки" в этом году не сыграют в МКЧ из-за раннего старта в еврокубках, сообщает официальный сайт клуба.

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Рома должна была сыграть 3 матча в рамках товарищеского турнира, последний из которых должен был состояться 24 июля. Но уже 25-го римляне стартуют в квалификации Лиги Европы. Поэтому Рома отказалась от участия в Международном кубке чемпионов.

Напомним, что римляне назначили главным тренером экс-наставника донецкого Шахтера Паулу Фонсеку. Португальский специалист не против подписать нескольких своих бывших подопечных, среди которых Тайсон и Степаненко.

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