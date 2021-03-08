"Моя особиста думка, що за будь-якого результату Каштру повинен допрацювати до кінця сезону. Поясню чому. Тому що хтось повинен відповідати за позитивний або негативний результат. Якщо зараз буде позитивний, буде працювати далі. Якщо негативний, то все одно він повинен працювати до кінця сезону. Я вважаю це правильним, а далі, як вирішить керівництво клубу, це його прерогатива.

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Я вважаю, що зараз потенціал Шахтаря і Роми приблизно однаковий. Але мені здається, що у Шахтаря він все ж трохи вищий, тому що у них більше талановитих футболістів і вони молодші. Інше питання, як буде використовуватися цей потенціал.

Матч з Ромою особливий, бо два тренери разом працювали, один одного добре знають і, мабуть, рухаються в одному і тому ж напрямку. Тому це буде дуже цікава тренерська дуель. Я вважаю, що все буде вирішуватися не тільки в Римі, а й у матчі-відповіді", – цитує Морозова Meta-ratings.

До слова, перша зустріч з "вовками" в 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 11 березня, друга – рівно за тиждень.

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