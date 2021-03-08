Бывший украинский футболист и тренер Сергей Морозов высказался о будущем Луиша Каштру и о двухматчевом противостоянии с Ромой в 1/8 финала ЛЕ.

"Мое личное мнение, что при любом исходе Каштру должен доработать до конца сезона. Объясню почему. Потому что кто-то должен отвечать за положительный или отрицательный результат. Если сейчас будет положительный, будет работать дальше. Если отрицательный, то все равно он должен работать до конца сезона. Я считаю это правильным, а дальше, как решит руководство клуба, это их прерогатива.

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Я считаю, что сейчас потенциал Шахтера и Ромы примерно одинаков. Но мне кажется, что у Шахтера он все же немного выше, потому что у них больше талантливых футболистов и они моложе. Другой вопрос, как будет использоваться этот потенциал.

Матч с Ромой особенный, потому что два тренера вместе работали, друг друга хорошо знают и, пожалуй, движутся в одном и том же направлении. Поэтому это будет очень интересная тренерская дуэль. Я считаю, что все будет решаться не только в Риме, но и в ответном матче", – цитирует Морозова Meta-ratings.

К слову, первая встреча с "волками" в 1/8 финала Лиги Европы состоится 11 марта, вторая – ровно через неделю.

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