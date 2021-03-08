"Перша причина, напевне, в тому, що настрій команди зберігався не до кінця. Це видно практично в кожному матчі: починає Шахтар активно, а потім знижує оберти. Це, напевне, фізична готовність не максимальна. Щодо емоційної готовності і не кажу, це само собою. Такий клуб, як Шахтар не може грати на такому рівні.

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Зараз будь-який колектив дає бій Шахтарю і практично завжди здобуває позитивний результат. Це не нормально. Мені здається, якась розгубленість є. Хлопці ще самі в шоці, не можуть зрозуміти, що відбувається. Агробізнес гарно виглядає. За три роки команда практично пройшла шлях з Другої ліги до лідера Першої і може навіть вийти в Прем'єр-лігу.

Можливо, десь впала мотивація у Шахтаря. Потрібна свіжа кров. Можливо, пора зробити заміну на тренерському містку? Можливо, це тривожний дзвіночок. Восени, після поразки від Борусії, я говорив, що Шахтар практично опустився на дно. І ось після поразки від Агробізнеса "гірники" там і перебувають. І хто знайде метод, як вийти з цього становища, той буде найкращим лікарем. Видно, що поки не можуть знайти того, хто б поліпшив стан Шахтаря. Для клубу дуже важливо не тільки вигравати, а й показувати якість гри. Її в кінці минулого сезону і на початку нинішнього ми не бачимо.

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Я прекрасно пам'ятаю кризу команди у 2008 році, коли ми не дуже добре виступали. Ми всією командою зібралися і прийшли на якийсь спектакль у театр. І президент клубу, і Луческу були в пригніченому стані, практично сльози йшли. І всі не могли зрозуміти, чи будуть звільняти головного тренера. В результаті що сталося? Луческу залишається і ми наступного року виграємо Кубок УЄФА. Потрібно шукати причину тільки в собі. Колектив повинен працювати, шукати причину своїх невдач, а не відмовки, як в матчі з Олімпіком", – сказав Шевчук в ефірі програми "Великий Футбол".

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