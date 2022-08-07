Рома прийме Шахтар 7 серпня у благодійному поєдинку на підтримку України. Де дивитися матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Рома – Шахтар розпочнеться 7 серпня о 21:45 за київським часом. Поєдинок пройде на римському Стадіо Олімпіко – це перша домашня гра "джалороссі" за три місяці. Відповідно, на ній буде аншлаг, адже всі квитки були продані ще за два дні до матчу.

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Рома – Шахтар: де дивитися благодійний матч

Поєдинок між командами Ігора Йовічевіча та Жозе Моурінью можна переглянути онлайн на MEGOGO, де о 21:00 стартує передматчева студія. Також гру Рома – Шахтар покаже XSport і YouTube-канал Шахтаря.

Ця гра стане генеральною репетицією для римлян (переможців дебютного розіграшу Ліги конференцій) перед стартом Серії А 2022/23. Також перед поєдинком Рома представить усіх літніх новачків команди – зокрема, Неманью Матіча, Пауло Дибалу та Джорджініо Вейналдума. Для Шахтаря звітна зустріч буде четвертою під керівництвом Йовічевіча – у попередніх матчах були дві нічиї і поразка.

Усі кошти, отримані від матчів із серії Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine (до якої входить і гра з Ромою), буде спрямовано на гуманітарну допомогу Україні.

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