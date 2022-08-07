Рома примет Шахтер 7 августа в благотворительном поединке в поддержку Украины. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Рома – Шахтер начнется 7 августа в 21:45 по киевскому времени. Поединок пройдет на римском Стадио Олимпико – это первая домашняя игра "джалоросси" за три месяца. Соответственно, на ней будет аншлаг, ведь все билеты были проданы еще за два дня до матча.

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Рома – Шахтер: где смотреть благотворительный матч

Поединок между командами Игора Йовичевича и Жозе Моуринью можно посмотреть онлайн на MEGOGO, где в 21:00 стартует предматчевая студия. Также игру Рома – Шахтер покажет XSport и YouTube-канал Шахтера.

Эта игра станет генеральной репетицией для римлян (победителей дебютного розыгрыша Лиги конференций) перед стартом Серии А 2022/23. Также перед поединком Рома представит всех летних новичков команды – в частности, Неманью Матича, Пауло Дибалу и Джорджиньо Вейналдума. Для Шахтера отчетная встреча будет четвертой под руководством Йовичевича – в предыдущих матчах было две ничьи и поражение.

Все деньги, полученные от матчей из серии Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine (в которую входит и игра с Ромой), будут направлены на гуманитарную помощь Украине.

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