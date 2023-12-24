Рома обыграла Наполи в поединке 17-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Рома – Наполи на "Футбол 24".

Первый тайм запомнился разве что большим количеством желтых карточек на обе команды – 6. Судья наказывал как игроков, так и тренеров – Моуринью и Мадзарри также досталось по "горчичнику".

Рома в боевом матче обыграла Наполи – чемпионы Италии доигрывали восьмерых, подстава главной звезды

А во втором тайме Залевски спровоцировал Политано, который дал пинка своему оппоненту, – арбитр оставил Наполи в меньшинстве. Римляне этим воспользовались на 76-й минуте – удары Азмуна и Эль-Шаарави получились неудачными, но мяч отлетел к Пеллегрини, который и открыл счет в игре. Осимхен оставил неаполитанцев вдевятером, а Лукаку добил обескровленного соперника на 90+6.