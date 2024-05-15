Екс-форвард "гірників" Андрій Воробей поділився очікуваннями від фіналу Кубка України, в якому його колишня команда зіграє проти полтавської Ворскли.

"Донецький Шахтар – фаворит фіналу, все говорить на їхню користь. Кубок України – лише одна гра, і у футболі все буває. Будь-яка команда може здивувати. Ворскла може, своєю чергою, показати характер, поставити автобус, як кажуть деякі експерти, та шукати свій шанс у контратаці.

Ворскла – Шахтар: анонс фіналу Кубка України

Повторення 2009 року? Зараз, думаю, такого вже не буде. Не буде вболівальників, бо є обмеження. Підтримки у команд не буде. Та й склад у Ворскли був тоді сильніший, навіть при розумінні, яким зірковим був Шахтар у Луческу. Може статися що завгодно: свій якийсь один гол ворскляни можуть знайти і перемогти, але в це я не вірю.

Щодо Ворскли, не скажу, що це повний провал, але сезон невдалий. Навіть попри перший за кілька років вихід у фінал Кубка.

Шахтар буде грати першим номером, контролювати гру. Полтавці гратимуть по супернику, організовано оборонятимуться та шукатимуть свої моменти. Фінальний рахунок, думаю, буде 2:0 на користь Шахтаря", – сказав Воробей у коментарі Sport Express.

Нагадаємо, фінал Кубка України відбудеться вже сьогодні, 15 травня, у Рівному на стадіоні Авангард. Початок зустрічі о 19:00.

"Мерседеси і 25 тисяч доларів": Павлов розповів про преміальні Ворсклі за перемогу у Кубку України