Конкуренція між Андрієм Луніним і Тібо Куртуа може принести Реалу хорошу фінансову вигоду.

Манчестер Юнайтед був готовий заплатити 50 млн євро за будь-кого з двійки голкіперів Реала, стверджує DefensaCentral. Мадрид відповів відмовою.

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Керівництво "вершкових" абсолютно задоволене своїм нинішнім набором воротарів. Куртуа впевнено повернувся після важких травм, але ігнорувати яскраві виступи Луніна упродовж сезону також неможливо. Реал відпустить когось з кіперів лише у разі особистого запиту на трансфер.

Якщо Куртуа навряд розглядає втечу з Бернабеу, то для Луніна такий сценарій цілком імовірний. Українець має вдосталь статусних "залицяльників" і досі не продовжив контракт, який закінчується вже за рік.

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