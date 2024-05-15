Лунін міг принести Реалу 50 млн євро і перейти в гранд АПЛ – ЗМІ розкрив відповідь Мадрида
Конкуренція між Андрієм Луніним і Тібо Куртуа може принести Реалу хорошу фінансову вигоду.
Манчестер Юнайтед був готовий заплатити 50 млн євро за будь-кого з двійки голкіперів Реала, стверджує DefensaCentral. Мадрид відповів відмовою.
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Керівництво "вершкових" абсолютно задоволене своїм нинішнім набором воротарів. Куртуа впевнено повернувся після важких травм, але ігнорувати яскраві виступи Луніна упродовж сезону також неможливо. Реал відпустить когось з кіперів лише у разі особистого запиту на трансфер.
Якщо Куртуа навряд розглядає втечу з Бернабеу, то для Луніна такий сценарій цілком імовірний. Українець має вдосталь статусних "залицяльників" і досі не продовжив контракт, який закінчується вже за рік.
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