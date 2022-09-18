В першому таймі команди досить довго не могли створити бодай момент аж до 35 хвилини – Хьойлунд точним пасом з правого флангу знайшов Скальвіні, а той спокійно зупинив м'яч та пробив на точність. Руй Патрісіу не зміг врятувати.

Аталанта парадоксально переграла Рому та очолила Серію А – Моурінью визвірився на суддів, Маліновський вийшов на коду

Абрахам перед перервою міг зрівняти рахунок, але форвард примудрився пробити повз голкіпера і не влучити у ворота. Через хвилину Ібаньєс також не реалізував вихід сам на сам. Абрахам з вигідної позиції не зміг пробити повз Спортьєлло. Після перерви нічого не змінилось – Рома атакувала, але ніяк не могла забити, тож Аталанта втримала перемогу.