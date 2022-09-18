В первом тайме команды довольно долго не могли создать хотя бы до 35 минут – Хёйлунд точным пасом с правого фланга нашел Скальвини, а тот спокойно остановил мяч и пробил на точность. Руй Патрисиу не смог спасти.

Аталанта парадоксально переиграла Рому и возглавила Серию А – Моуринью вызверился на судей, Малиновский вышел на коду

Абрахам перед перерывом мог сравнять счет, но форвард умудрился пробить мимо голкипера и не попасть в ворота. Через минуту Ибаньес также не реализовал выход один на один. Абрахам с выгодной позиции не смог пробить мимо Спортьелло. После перерыва ничего не изменилось – Рома атаковала, но никак не могла забить, поэтому Аталанта удержала победу.