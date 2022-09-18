Аталанта у цьому сезоні має перевагу над конкурентами – бергамаски не грають в єврокубках. Втім, Джан П'єро Гасперіні все одно проводить ротацію. Минулого вікенду групу атаки сформували Маліновський, Мурієль і Лукман, а сьогодні всі троє сіли в запас, звільнивши місце для Едерсона, Хьойлунда та Пашаліча.

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Жозе Моурінью вже місяць не може виставити оптимальний склад попереду. Як тільки повернувся з лазарету Дзаньйоло, травмувався Дибала. Аргентинець отримав пошкодження на розминці, тому Пеллегріні знову мусив грати вище, а в опорну зону вийшов Матіч.

Старт зустрічі був за Ромою. Господарі агресивно пресингували та не пускали Аталанту на свою третину поля. Натомість самі "вовки" будували перспективні швидкі атаки, які суперники зривали фолами. Як наслідок, видовищного футболу не вийшло. За перші 30 хвилин команди завдали двох ударів і 11 разів порушили правила.

Аталанта несподівано відкрила рахунок, коли Хьойлунд зачепився за м'яч в чужому штрафному та відкинув у 14 зону на Скальвіні – той майстерно пробив у кут. Після цього Рома по-справжньому активізувалася. Статистика ударів до кінця тайму – 6:0. От тільки безрезультатно.

Аталанті допоміг випадок. На старті матчу травмувався основний голкіпер Муссо. Замість нього вийшов Спортьєлло і відіграв розкішно. Резервіст виграв складні дуелі в Ібаньєса та Абарахама. В іншому епізоді Таммі сам запоров шикарний момент після пасу Пеллегріні.

У другому таймі Рома продовжувала тиснути та претендувала на два пенальті. В обох випадках Дзаньйоло падав у штрафному внаслідок боротьби з Околі. У першому епізоді фолив сам Ніколо, а в другому – опоненти тягнули один одного. Арбітр не поставив жодного. Моурінью втратив голову, почав скандалити і отримав червону.

Абрахам всіма силами намагався реабілітуватися за змарновані моменти. Англієць виніс м'яч з лінії власних воріт, а ще чудово викотив під удар Пеллегріні – капітан пробив точно в голкіпера. Дзаньйоло забракло точності. На підсилення вийшов Белотті, але забити так і не вдалося. Шомуродов не влучив у порожній кут.

Аталанта дивом виграла матч, в якому завдала вп'ятеро менше ударів (20:4). Рома домінувала та переграла суперника за всіма параметрами, однак дивом не загнала м'яч в сітку. Аталанта набрала 17 очок і піднялася на вершину Серії А. Рома з 13 балами залишилася на 6 місці.

Руслан Маліновський вийшов на останні 5 хвилин і допоміг Аталанті зберегти переможний рахунок, притримавши кілька разів м'яч на чужій половині. А ще Руслан отримав жовту картку, зірвавши одну з атак господарів.