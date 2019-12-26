Роджерс зізнався, якого матчу очікує найбільше

Головний тренер Лестера Брендан Роджерс поділився очікуваннями від матчу 19-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Ліверпуля.

"Ми прагнемо вийти на поле, аби боротися за результат. Ми гратимемо вдома, тому підтримка наших уболівальників, їх енергія дійсно може допомогти нам. Кінг Пауер – дивовижний стадіон.

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Ми будемо битися на полі, щоби потішити своїх фанатів. Наше бажання і підтримка трибун може допомогти нам здобути чудовий результат. Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч з Ліверпулем – топ-клубом. Давайте подивимося, що ми зможемо показати і чого нам вдасться досягти", – цитує Роджерса прес-служба клубу.

Нагадаємо, сьогодні, 26 грудня, друга команда чемпіонату Англії Лестер прийматиме на своєму полі лідера АПЛ Ліверпуль і спробує скоротити десятиочковий розрив. Початок матчу о 22:00.

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