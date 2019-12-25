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Клопп назвав одного з трьох найкращих нападників Англії

19:10 241 Читать на русском
Клопп назвав одного з трьох найкращих нападників Англії
Юрген Клопп та Джеймі Варді / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився думками щодо матчу 19-го туру АПЛ проти Лестера.

 

"Постараємось зупинити Варді. Він – один з трьох найкращих нападників Англії з тих пір, як я працюю тут. Проти нього завжди складно оборонятися. Просто постараємось, аби до нього не доходили паси. Але ми лише спробуємо.

Варді: Лестер посідає заслужене місце в АПЛ

Брендан Роджерс провів у Лестері чудову роботу. Команда топ-рівня, винятковий клас", – цитує Клоппа видання The Daily Mail.

Нагадаємо, завтра, 26 грудня, друга команда чемпіонату Англії Лестер прийматиме на своєму полі лідера АПЛ Ліверпуль і спробує скоротити десятиочковий розрив. Початок матчу о 22:00.

Варді у поточному чемпіонаті у 18-ти матчах АПЛ забив 17 голів і віддав 3 результативні передачі.

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Лестер Сіті - Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Брендан Роджерс Брендан Роджерс Ліверпуль Ліверпуль Лестер Сіті Лестер Сіті Англія Джеймі Варді Джеймі Варді
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