Роджерс за новим контрактом з Лестером зароблятиме більше за Клоппа

Наставник "лисів" Брендан Роджерс значно покращив своє фінансове становище, продовживши контракт з Лестером.

Головний тренер Лестера Брендан Роджерс, який вчора продовжив свій контракт з "лисами" до 2025 року, увійшов до трійки найбільш високооплачуваних тренерів англійської першості, повідомляє The Sun.

Зарплата 46-річного фахівця склала 10 мільйонів фунтів стерлінгів, що на 5 мільйонів більше за його попередній оклад. Таким чином Роджерс отримуватиме навіть більше за переможця Ліги чемпіонів Юргена Клоппа, який заробляє 7,5 мільйона фунтів за сезон.

Клопп, Роджерс і ще два фахівці претендують на звання найкращого тренера АПЛ в листопаді

У топ-три найзаможніших тренерів АПЛ перше місце впевнено посідає наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола (20 млн фунтів стерлінгів). Друга сходинка за Жозе Моурінью з Тоттенхема (15 млн фунтів стерлінгів), замикає трійку Брендан Роджерс.

Нагадаємо, Лестер після 15 турів посідає другу сходинку турнірної таблиці і відстає від лідера першості Ліверпуля на 8 очок.

Лестер переміг Уотфорд і піднявся на другу сходинку, Челсі здолав Астон Віллу: 15-й тур АПЛ, середа