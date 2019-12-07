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Роджерс за новим контрактом з Лестером зароблятиме більше за Клоппа

15:36 424 Читать на русском
Роджерс за новим контрактом з Лестером зароблятиме більше за Клоппа
Брендан Роджерс / Фото з відкритих джерел

Наставник "лисів" Брендан Роджерс значно покращив своє фінансове становище, продовживши контракт з Лестером.

Головний тренер Лестера Брендан Роджерс, який вчора продовжив свій контракт з "лисами" до 2025 року, увійшов до трійки найбільш високооплачуваних тренерів англійської першості, повідомляє The Sun.

Зарплата 46-річного фахівця склала 10 мільйонів фунтів стерлінгів, що на 5 мільйонів більше за його попередній оклад. Таким чином Роджерс отримуватиме навіть більше за переможця Ліги чемпіонів Юргена Клоппа, який заробляє 7,5 мільйона фунтів за сезон.

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У топ-три найзаможніших тренерів АПЛ перше місце впевнено посідає наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола (20 млн фунтів стерлінгів). Друга сходинка за Жозе Моурінью з Тоттенхема (15 млн фунтів стерлінгів), замикає трійку Брендан Роджерс.

Нагадаємо, Лестер після 15 турів посідає другу сходинку турнірної таблиці і відстає від лідера першості Ліверпуля на 8 очок.

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